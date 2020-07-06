Названы основные причины пожаров в Псковской области

15:05, 06 июля 2020, ПАИ

В Псковской области причиной пожара в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за шесть месяцев в 2890 случаях из 3283 именно это стало причиной трагедии.

Также нередко пожары возникают из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (165 случаев) и нарушения правил устройства и эксплуатации печи (131 случай). В 57 случаях причиной пожара стал поджог.

39 человек погибли на пожарах в Псковской области за последние полгода. За шесть месяцев в регионе случилось 3283 пожара, которыми нанесен материальный ущерб в размере 35 миллионов 015 тысяч рублей. Огонь уничтожил 396 строений, 2938,6 тысячи квадратных метров площадей, 15 машин.

Травмы на пожарах получили 32 человека, детских жертв не было. Спасти удалось 246 человек, материальных ценностей на сумму 109 миллионов 594 тысяч рублей, 627 строений, 18 машин.