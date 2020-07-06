0
21:09
После карантина возобновил работу парижский Лувр
19:50
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
18:39
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
18:10
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
16:43
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
15:38
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
15:25
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор контролирует риски завоза бубонной чумы в Россию

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией, ведомство работает над снижением риска завоза и распространения заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным Министерства здравоохранения Монголии в аймаке Ховд,  зарегистрированы два случая заболевания чумой бубонной формы среди людей. Аймак Ховд расположен на границе Монголии и КНР, не граничит с территорией Российской Федерации.

5 июля в Китае в автономной районе Внутренняя Монголия у местного жителя выявлена бубонная чума. Указанная территория находится на расстоянии тысячи километров от российско-китайской границы. Ранее, осенью 2019 года, в этой местности также было зарегистрировано четыре случая чумы у местного населения.

Заражения произошли в природном очаге на фоне эпизоотий среди сурков, которые являются основными резервуарами инфекции в данной местности. Профильными специалистами организован комплекс противоэпидемических мер.

В Российской Федерации на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми наблюдает Роспотребнадзор. «Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», - заверили в ведомстве.

Ранее эксперт оценил опасность бубонной чумы для России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

После карантина возобновил работу парижский Лувр
06 июля 2020
После карантина возобновил работу парижский Лувр
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
06 июля 2020
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
06 июля 2020
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
06 июля 2020
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
06 июля 2020
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
06 июля 2020
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
06 июля 2020
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
06 июля 2020
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля

Идет загрузка...