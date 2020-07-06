Роспотребнадзор контролирует риски завоза бубонной чумы в Россию

22:30, 06 июля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией, ведомство работает над снижением риска завоза и распространения заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным Министерства здравоохранения Монголии в аймаке Ховд, зарегистрированы два случая заболевания чумой бубонной формы среди людей. Аймак Ховд расположен на границе Монголии и КНР, не граничит с территорией Российской Федерации.

5 июля в Китае в автономной районе Внутренняя Монголия у местного жителя выявлена бубонная чума. Указанная территория находится на расстоянии тысячи километров от российско-китайской границы. Ранее, осенью 2019 года, в этой местности также было зарегистрировано четыре случая чумы у местного населения.

Заражения произошли в природном очаге на фоне эпизоотий среди сурков, которые являются основными резервуарами инфекции в данной местности. Профильными специалистами организован комплекс противоэпидемических мер.

В Российской Федерации на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми наблюдает Роспотребнадзор. «Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора», - заверили в ведомстве.

Ранее эксперт оценил опасность бубонной чумы для России.