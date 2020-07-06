Искусственные неровности появятся на Красноармейской набережной в Пскове
В Пскове по итогам заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Шоссейной установят светофор, а на Красноармейской набережной сделают искусственные неровности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, рассмотрение этих вопросов по просьбам горожан инициировала глава Пскова Елена Полонская.
Так, на пересечении Красноармейской набережной с Войсковым и Пролетарским переулками установят искусственные дорожные неровности. Елена Полонская пояснила, что ранее местные жители указали на отсутствие тротуара вдоль дороги на Красноармейской набережной, а благодаря искусственным неровностям водители будут сбавлять скорость.
Вопрос об установке светофора на улице Шоссейной возле Псковского хлебокомбината комиссия также поддержала.