0
21:09
После карантина возобновил работу парижский Лувр
19:50
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
18:39
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
18:10
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
16:43
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
15:38
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
15:25
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Еще новости
Общество

Искусственные неровности появятся на Красноармейской набережной в Пскове

В Пскове по итогам заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Шоссейной установят светофор, а на Красноармейской набережной сделают искусственные неровности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, рассмотрение этих вопросов по просьбам горожан инициировала глава Пскова Елена Полонская.

Так, на пересечении Красноармейской набережной с Войсковым и Пролетарским переулками установят искусственные дорожные неровности. Елена Полонская пояснила, что ранее местные жители указали на отсутствие тротуара вдоль дороги на Красноармейской набережной, а благодаря искусственным неровностям водители будут сбавлять скорость.

Вопрос об установке светофора на улице Шоссейной возле Псковского хлебокомбината комиссия также поддержала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

После карантина возобновил работу парижский Лувр
06 июля 2020
После карантина возобновил работу парижский Лувр
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
06 июля 2020
Алексей Севастьянов станет первым гостем новового вечернего шоу ПАИ «Псковский говор»
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
06 июля 2020
Центральную улицу Новосокольников отремонтируют по нацпроекту
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
06 июля 2020
До +24 градусов ожидается в Псковской области 7 июля
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
06 июля 2020
Чтобы дети не попали в ЧП. Горячая линия в эфире ПАИ-live 8 июля
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
06 июля 2020
Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
06 июля 2020
Александр Братчиков недоволен дорожными работами на улице Текстильной в Пскове
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля
06 июля 2020
Улицу Петровскую в Пскове начнут ремонтировать 13 июля

Идет загрузка...