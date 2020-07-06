Искусственные неровности появятся на Красноармейской набережной в Пскове

23:45, 06 июля 2020, ПАИ

В Пскове по итогам заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Шоссейной установят светофор, а на Красноармейской набережной сделают искусственные неровности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, рассмотрение этих вопросов по просьбам горожан инициировала глава Пскова Елена Полонская.

Так, на пересечении Красноармейской набережной с Войсковым и Пролетарским переулками установят искусственные дорожные неровности. Елена Полонская пояснила, что ранее местные жители указали на отсутствие тротуара вдоль дороги на Красноармейской набережной, а благодаря искусственным неровностям водители будут сбавлять скорость.

Вопрос об установке светофора на улице Шоссейной возле Псковского хлебокомбината комиссия также поддержала.