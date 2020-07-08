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Общество

В Пскове капитан дальнего плавания прикинулся курьером, чтобы не платить алименты

В Пскове капитан дальнего плавания прикинулся курьером, чтобы не платить алименты. О таком случае из своей практики корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель «Городского юридического бюро» в Пскове Антонина Павлова.

«Мужчина был капитаном на иностранном судне. Он получал баснословные деньги в валюте. В общем, не бедствовал точно», - отметила юрист.

Его бывшая супруга обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на двух несовершеннолетних детей – по 15 тысяч рублей на каждого. Но капитан корабля предоставил суду трудовой договор, в котором сообщалось, что он работает в Пскове курьером с зарплатой в 12 тысяч рублей. В результате суд первой инстанции вынес решение о взыскании в пользу супруги 1/3 от 12 тысяч.

«Пришлось обратиться в областной суд, предоставить дополнительные доказательства о том, что фактически он скрыл свой истинный доход. В итоге суд в полном объёме удовлетворил требования экс-супруги», - отметила Антонина Павлова.

Подробности об этой и других историях бракоразводных процессов читайте в материале «Ты мне всю жизнь испортил!»: как разводятся и делят имущество псковичи».

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