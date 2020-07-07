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Культура

Серию концертов на открытом воздухе готовит для псковичей симфонический оркестр

Серию концертов на открытом воздухе готовит для псковичей симфонический оркестр, сообщил на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В ближайшем будущем надеемся, что получится провести серию опен-эйр концертов, в том числе «Музыка на воде», - анонсировал Хондзинский, добавив, что на открытом воздухе вполне возможно соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Планируется, что фестиваль «Музыка на воде» пройдёт с 21 августа по 12 сентября и включит в себя три open-air концерта на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём

Дирижер также напомнил, что на 1 августа запланирован концерт «Лавандовая ночь». Это ежегодное выступление оркестра, по словам Николая Хондзинского, стало уже визитной карточкой псковских музыкантов.

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