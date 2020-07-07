Новому прокурору области вручили «Псковские сокровища»

12:21, 07 июля 2020, ПАИ

30 июня президент России назначил на должность нового прокурора Псковской области Ивана Грибова – государственного советника юстиции 3 класса, до недавнего времени работавшего первым заместителем прокурора в Удмуртии. Представление Ивана Грибова коллективу, региональной власте, силовым ведомствам и прессе состоялось 7 июля в зале Псковской областной прокуратуры. Книгу «Псковские сокровища» подарил новому главному прокурору региона председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Первые лица региона выразили надежду, что Иван Грибов полюбит древний, «овеянный боевой славой предков», псковский край, поймет его жителей и будет стоять на страже неукоснительного исполнения законов.

В органах прокуратуры Иван Грибов работает с 1997 года: учился в Саратове, служил в Пензенской области, в Удмуртии. Работа в Псковской области, как заметил сам новоявленный руководитель, станет для него новым и, вероятно, очень интересным этапом в жизни и работе.

Представила Ивана Грибова начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, огласив серьезный послужной список нового прокурора области. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права, далее работал в прокуратуре Пензенской области следователем, старшим следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, заместителем прокурора Мокшанского района, прокурором Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области. В Псковскую область приехал уже из Удмуртской Республики, где работал первым заместителем прокурора Республики.

«Я убежден, что знания и практический опыт, накопленные за годы службы, позволят вам справиться со всеми задачами, обеспечит высокую эффективность работы органов прокуратуры и позволит мобилизовать коллектив и направить на выполнение непростых задач», - обратился к Ивану Грибову главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин.

Нового прокурора поприветствовала принимающая сторона – глава Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов.

Губернатор выразил надежду, что новый прокурор полюбит древний псковский край и жителей региона. «Псковская земля особая, у нее очень богатая история и культура, - отметил Михаил Ведерников. - Я надеюсь, что в ближайшее время вы познакомитесь с ней, полюбите ее и будете эффективно работать, защищая и интересы государства, и права наших граждан. Добро пожаловать в Псковскую область!».

Александр Котов, в свою очередь, выразил надежду на продуктивное взаимодействие прокуратуры и законодателей. А в продолжение темы особенности Псковской земли подарил Ивану Грибову книгу «Псковские сокровища».

На встрече также присутствовали представители других ведомств. Петр Крупеня, руководитель Следственного управления СК РФ по Псковской области, выразил надежду на взаимодействие и дружбу следственного комитета и прокуратуры. «Прокуроры все строги, но справедливы, - отметил он. - Мы находим возможность вместе обсуждать уголовные дела, работаем, переживаем их вместе и приходим к единому решению. Следователи вас не подведут, потому что мы решаем одну задачу».

Новый прокурор региона в своем заключительном слове поблагодарил присутствующих за теплые слова, отметив, что о псковском коллективе он слышал только положительные отзывы коллег. «Думаю, что псковская земля – это очень интересное место для возможности работы и с позиции прокурорского надзора, и с позиции человеческого потенциала», - отметил он.

Иван Грибов выразил готовность исполнять те задачи, которые ставит перед псковским ведомством Генеральная прокуратура, а также сохранить сложившиеся в коллективе традиции.