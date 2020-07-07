Онищенко заявил о пользе TikTok для подростков

13:21, 07 июля 2020, ПАИ

Платформа TikTok помогает российским подросткам самовыражаться. Об этом заявил академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко 7 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Раз этот ресурс есть, раз дети там, слава богу, имеют возможность ещё и творить, если ролики они там выкладывают, ролик еще надо создать. Если ролик несёт в себе позитивную нагрузку, тогда и продолжать можно, может, это станет его смыслом жизни когда-то», – объяснил свою точку зрения Геннадий Онищенко.

В то же время политик отметил, что фильтрация контента все равно должна быть. По его словам, нужно пресекать нецензурную брань в эфире. Он подчеркнул, что в случае несоответствия приложения TikTok законам России доступ к нему могут ограничить. В качестве альтернативы Геннадий Онищенко предложил создать в России аналогичную платформу.

О том, как 24-летний пскович Владимир Полянский взрывает TikTok безбашенными видеороликами, шокирует прохожих сальто на ровном месте, падает лицом в грязь и делает трюки с топорами, огнестрельным оружием, да и обычными зонтами, читайте здесь>>>.