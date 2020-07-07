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Общество

Касса Псковской областной филармонии заработала в полном режиме

Фото: ПАИ.

7 июля касса Псковской областной филармонии вернулась к привычному графику работы. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С понедельника по пятницу касса открыта с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 19:00. Технический перерыв с 15:00 до 16:00.

В афише Псковской областной филармонии уже появились мероприятия. 1 августа концертом «Лавандовая ночь» откроются «Летние сезоны». В планах дирекции провести в конце лета или в начале осени уникальный фестиваль «Музыка на воде». Несколько концертов приглашенных артистов в сентябре уже значатся в афише.

Сегодня, 7 июля, Псковское агентство информации побывало на репетиции оркестра и на вручении новых инструментов.

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