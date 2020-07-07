70 видов спорта развиваются в Псковской области

14:27, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области развиваются 70 видом спорта. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова в прямом эфире ПАИ-live 7 июля.

По её словам, с каждым годом число новых видов спорта увеличивается в Псковской области. В качестве примеров она привела регби, разнообразные направления тхэквондо и соревнования по боулингу.

17 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА» о развитии регби в регионе. В Псковской области уже разработана дорожная карта по запуску школьного регби в регионе. Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова Псковская федерация регби должна получить поле для регулярных тренировок в Пскове.