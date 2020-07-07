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Общество

13,5 млрд рублей выделят в России на выплаты безработным

Правительство России выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий безработным в течение лета. Об этом 7 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство подписало постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тысяч рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тысяч рублей. Максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в три тысячи рублей, чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.

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