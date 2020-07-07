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Общество

Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

Федеральная служба безопасности России подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку, пишет ТАСС.

«Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году», - сообщил адвокат Евгений Смирнов.

По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, следствие ФСБ заявляет, что дело в отношении советника главы Роскосмоса касается его журналистской деятельности, а сама госкорпорация фигурирует в деле только как нынешнее место работы Сафронова.

ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты.  США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

7 июля Ивана Сафронова арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене.

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