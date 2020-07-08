Михаил Ведерников: Наш симфонический оркестр – это визитная карточка Псковской области

23:52, 07 июля 2020, ПАИ

«Наш симфонический оркестр – это визитная карточка Псковской области», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. Глава региона выразил уверенность, что оркестор может привлечь немало новых туристов в Псковскую область.

Михаил Ведерников напомнил, что 7 июля губернаторский симфонический оркестр Псковской области получил новые инструменты: контрабас, басовый тромбон и бас-кларнет.

«Это далеко не всё, что было приобретено для оркестра, остальная часть инструментов задержалась из-за противовирусных ограничений и должна прибыть в августе. Будем постепенно обновлять материальную базу, чтобы ничто не ограничивало талант наших музыкантов», – пояснил он.

«Мы делаем всё, чтобы как можно быстрее дать возможность полноценно работать учреждениям культуры, в том числе Псковской областной филармонии и Пушкинскому драмтеатру. Рассчитываем, что в этом году сезон обязательно будет», – добавил Михаил Ведерников.