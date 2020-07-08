Три мины обезврежены в Великолукском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, вблизи деревни Золотково Великолукского района группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила три миномётные мины калибра 120 миллиметров.
Днём ранее вблизи деревни Дедино Себежского района великолукские спасатели обезвредили миномётную мину калибра 82 миллиметра.