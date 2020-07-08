Городские власти поздравили псковичей с Днём семьи, любви и верности

10:01, 08 июля 2020, ПАИ

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля, с этим праздником псковичей поздравили глава города Елена Полонская и глава администрации Александр Братчиков. Обращение к горожанам опубликовала пресс-служба муниципалитета.

«Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья - это наивысшее счастье, которое человек может создать сам», - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что семья всегда была и остается опорой общества. «Будущее государства - там, где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. И какие бы перемены ни происходили вокруг нас, семья и семейные традиции - это главные условия всеобщей стабильности», - уверено руководство муниципалитета.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали жителям города домашнего тепла, семейного счастья, крепкого здоровья и благополучия.

К этому дню Псковское агентство информации выяснило у специалиста по семейному праву, как разводятся и делят имущество псковичи.