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Общество

Елена Бибикова пожелала псковичам хранить и приумножать семейные традиции

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Елена Бибикова напомнила, что в память о святых супругах Петре и Февронии Муромских 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. «Их жизнь – пример воплощения высоких идеалов супружества, взаимной любви и преданности друг другу», – отметила она.

Сенатор подчеркнула, что для каждого человека семья – источник любви, тепла и взаимопонимания. «В семье мы учимся терпению, ответственности и заботе о родных людях, стараемся поддержать их в трудную минуту, сделать их счастливыми», – отметила она.

Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области хранить и приумножать семейные традиции, укреплять родственные связи, беречь тепло семейного очага, любовь и доверие. «Пусть ваши дома всегда наполняет счастье, радость и улыбки близких и дорогих людей! Благополучия, мира, добра и процветания!» – заключила сенатор. 

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