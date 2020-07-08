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Общество

Рижский проспект ремонтируют в ночную смену

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники вышли на ночные работы на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту, компания «ДорСтройСервис» приступила к ремонту самого узкого участка магистрали – от площади Ленина до Ольгинского моста.

Дорожники ведут работы с 21:00 до 6:00, поэтому мост на этот период времени закрыт для движения транспорта. Ремонт этого участка закончат 14 июля.

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок по мостам Александра Невского и 50-летия Октября.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяженность ремонтируемого отрезка составит 120 метров. Площадь покрытия – 3,5 тысячи квадратных метров. Особенность участка состоит в его высокой колейности. Кроме того, на правой стороне дороги, у съезда в сторону улицы Профсоюзной, во время дождей образовывалась лужа. Для того чтобы после ремонта вода не скапливалась, специалисты провели съемку участка и, регулируя глубину фрезерования старого покрытия, корректируют уклон дороги.

Если позволит погода, к концу следующей недели будут готовы и тротуары, отметили в комитете.

Полностью сдать объект «ДорСтройСервис» планирует до 10 августа. В настоящий момент процент готовности составляет более 90%.

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