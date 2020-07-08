Александр Нестерук: Две трети инфицированных коронавирусом в Псковской области заразились контактно

11:33, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области две трети заболевших коронавирусом заразились через контакт. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В основном инфицирование происходит по контакту, таким образом заразились 2/3 заболевших», - добавил Нестерук.

Второе по популярности место заражения – лечебные учреждения, третье – предприятия.

«В 30% случаев источники инфицирования проследить на удалось», - добавил главный санитарный врач.

Также Александр Нестерук подчеркнул, что все имеющиеся очаги в регионе в ближайшее время должны «затухнуть».

«Очередей в лабораториях нет, новых всплесков заболеваемости не ожидаем», - отметил Нестерук.