Псковская область готова ко второму этапу послаблений по коронавирусу

11:48, 08 июля 2020, ПАИ

Ситуация с коронавирусом в Псковской области сейчас соответствует второму этапу снятия ограничений. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 8 июля заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если удержим показатели, в течение недели обратимся, чтобы перейти со второго этапа снятия ограничений к третьему», - сообщил Нестерук.

Глава регионального Роспотребнадзора доложил, что в лабораториях нет очередей на обследования. Уже 50 тысяч человек в регионе прошли тестирование на COVID-19.

При этом, по замечанию главного санитарного врача Псковской области, «обстановка расслабляться не дает». Если будет наблюдаться всплеск заболевания, в области снова ужесточат карантинные меры.

Ранее губернатор Псковской области заявил, что высока вероятность возникновения второй волны коронавируса в регионе.