Михаил Ведерников призвал врачей к внутренней дисциплине

11:50, 08 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание медицинских работников на необходимость соблюдения внутренней дисциплины. Об этом с селекторного совещания главы региона с медиками, которое состоялось 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Главное, чтобы никто не расслаблялся, – подчеркнул он. – От общей собранности будет зависеть, как мы пройдем эту неделю. Надеюсь, что к концу недели мы сможем выйти на второй этап, и надо выходить уже на третий».

Михаил Ведерников напомнил, что некоторые регионы уже открыли туристический сезон. «Хотелось бы, чтобы псковичи тоже не упустили возможность провести отпуск в других регионах», – добавил он.

Всего в Псковской области заразились коронавирусом 3 139 человек.