В Бежаницком районе убили мужчину и сожгли в бане его тело

15:26, 08 июля 2020, ПАИ

В деревне Добрывичи Бежаницкого района произошло убийство 38-летнего местного жителя, пишет газета «Сельская новь». При этом злоумышленник поджег баню, в которой находилось тело потерпевшего, чтобы скрыть следы преступления.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть № 10 посёлка Бежаницы 4 июля в 2:28. Пожарные оперативно локализовали распространение огня. Они же обнаружили труп мужчины.

Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил по факту убийства уголовное дело.