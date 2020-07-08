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В Бежаницком районе убили мужчину и сожгли в бане его тело

Фото ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам

В деревне Добрывичи Бежаницкого района произошло убийство 38-летнего местного жителя, пишет газета «Сельская новь». При этом злоумышленник поджег баню, в которой находилось тело потерпевшего, чтобы скрыть следы преступления.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть № 10 посёлка Бежаницы 4 июля в 2:28. Пожарные оперативно локализовали распространение огня. Они же обнаружили труп мужчины.

Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил по факту убийства уголовное дело.

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