Великолукские актеры приступили к репетициям нового спектакля

16:09, 08 июля 2020, ПАИ

После вынужденных каникул Великолукский драматический театр приступил к репетиции спектакля «С любовью не шутят» по пьесе Кальдерона. Об этом пишет «Великолукская правда. Новости».

В новом спектакле занята театральная молодежь. Его идея пришла к режиссеру Анне Потаповой еще во время обучения в ГИТИСе. «Наша комедия будет поставлена в современных костюмах, с современными танцами, под современную музыку, - сказала Анна Потапова. - Мне нравится великолукский театр, его публика, его талантливая молодежь. Практически все занятые в спектакле актеры – выпускники московских и петербургских театральных вузов. Очень надеюсь, что к осени эпидемическая обстановка станет лучше, и мы попадем под такие же послабления, как музеи и библиотеки, и сможем порадовать зрителей нашим спектаклем».

Режиссер Анна Потапова уже известна великолукскому зрителю по зимней сказке «Новый год наоборот».



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева



Фото: Александра Воробьева















Исполняющая обязанности директора театра Регина Максименкова поделилась планами на новый театральный сезон. «В этом году наша труппа пополнилась двумя новыми актерами – Александром Васильевым из Магнитогорска и Дмитрием Якуповым из Санкт-Петербурга. Надеемся, что больших проблем не будет, и нам разрешат открыть двери театра для зрителей уже этой осенью. Ведь труппа подготовила показ премьерного спектакля «Деревья умирают стоя» Касоны, ведется работа над постановкой Кальдерона. Детский сезон обещает открыть сказкой Шварца «Снежная королева» Екатерина Гороховская. Мы также ожидаем приезда режиссеров Ильи Ротенберга, Максима Ларина и Ивана Комарова, с которыми у театра есть предварительная договоренность», - рассказала Регина Максименкова.

Онлайн-спектакль великолукского театра «Отель двух миров» можно будет посмотреть 8 июля.