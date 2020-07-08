Власти Великих Лук поздравили горожан с Днём семьи, любви и верности

17:58, 08 июля 2020, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что этот праздник символизирует традиционные семейные ценности: любовь, нравственность, преданность, взаимоуважение.

Они подчеркнули, что в России всегда почитали супругов, хранивших верность друг другу на протяжении всей жизни, как это делали преподобные Пётр и Февронья, которые являются извечным примером нерушимого семейного союза.

Николай Козловский и Любовь Романова отметили, что укреплению института семьи, защите материнства и детства, помощи многодетным родителям в последнее время уделяется ключевое внимание на государственном уровне. «С целью улучшения демографической ситуации в стране реализуются приоритетные национальные проекты, программа материнского капитала и социальных выплат, внесён большой блок социальных поправок в Конституцию России», – уточнили они.

«Крепкие, дружные семьи – основа сильного, могущественного государства», – подчеркнули градоначальники. – Глубокой признательности достойны супружеские пары, которые долгие годы сохраняют верность, любовь, понимание, взаимную доброту и заботу. Такие отношения являются образцом для молодого поколения».

Николай Козловский и Любовь Романова пожелали великолучанам крепкого здоровья, благополучия, добра, мира и согласия в семьях. «Пусть в нашем городе создаётся как можно больше крепких семейных союзов! Мира и процветания всем и древнему городу Великие Луки!», – заключили они.