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Общество

Третий препарат от коронавируса одобрили в Минзраве

Фото: Дарья Хваткова.

Минздрав одобрил третий российский препарат для лечения COVID-19 «Коронавир». Об этом пишет РИА Новости.

Разработала лекарство компания «Р-Фарм». Ранее министерство одобрило «Авифавир» и «Арепливиром».

В инструкции говорится, что «Коронавир» можно применять только в условиях стационара. Средство нельзя использовать при беременности, в период грудного вскармливания, а также людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Препарат противопоказан людям до 18 лет.

Ранее в ВОЗ заинтересовались «Авиафиром», а также выразили надежду на сотрудничество, когда российские вакцины пройдут испытания. Сейчас Россия не участвует в «Тестах солидарности» ВОЗ.

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