В Псковской области убийца попытался избавиться от тела друга с помощью поджёга бани

19:13, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области убийца попытался избавиться от тела друга с помощью поджёга бани, сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК РФ.

4 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении человеческих останков во время тушения пожара в бане в одной из деревень Бежаницкого района. По предварительным данным, у пострадавшего обнаружились телесные повреждения криминального характера. Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний друг потерпевшего. 3 июля, продолжая отмечать свой день рождения, он поссорился с приятелем из-за девушки и ударил его ножом в шею. Затем предполагаемый злоумышленник отвел раненого мужчину в баню и после тщетной попытки отрезать голову поджег строение, чтобы скрыть следы преступления. В результате противоправных действий потерпевший скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке и дает показания. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.