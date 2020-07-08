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Общество

Президент Федерации гребного спорта России: Будем работать над тем, чтобы гребную базу вернули спорту

Восьмерка псковских гребцов. Фото Андрея Степанова.

В эфире ПАИ-live президент Федерации гребного спорта России, Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин затронул одну из ключевых тем развития гребного спорта в Псковской области - ситуацию вокруг гребной базы «Ника», принадлежащей профсоюзам.

«На данный момент будем пытаться однозначно приводить в порядок базу на той юридической основе, которая существует, но, безусловно, сегодня уже несколько разговоров об этом было и есть мысли, если опять же, мы найдем понимание у руководителей профсоюзов, мы все-таки будем работать над тем, чтобы объект передали в собственность органов исполнительной власти в сфере спорта, - заявил Свирин. - Какое-то время назад база была выведена из реестра объектов спорта, и надо теперь ее обратно туда вводить, чтобы проводить на ней всероссийские соревнования и получать поддержку всероссисйской федерации и министерства спорта».

Спортивный функционер также отметил, что в диалоге вокруг «Ники» есть позитивные ноты и фактически уже закрепленные юридически договоренности, профсоюзы идут на диалог и ситуация не выглядит неразрешимой как с прежним руководством. Напомним, что ПАИ сообщало о том, что в 2021 году псковские профсоюзы проведу ремонт гребной базы за свой счет.

Ранее сообщалось, что председатель организации Игорь Иванов заявлял, что спортивные помещения гребной базы «Ника» будут отремонтированы за счет собственника - областных профсоюзов.

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