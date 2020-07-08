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Общество

Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский отметил, что праздник, взявший начало от православного Дня памяти святых Петра и Февронии, очень полюбился жителями России. «Он касается всех поколений, ведь именно с семьи начинается жизнь каждого человека. Преданность, согласие, уважение, родительская забота и тепло – это многовековые ценности, основа каждого поколения», – отметил политик.

Депутат подчеркнул, что крепкие, дружные, счастливые семьи – это оплот государства, залог его силы и процветания. «Они играют особую роль в развитии общества, преемственности традиций, воспитании молодежи. Именно поэтому одной из поправок в Конституцию России, поддержанных большинством россиян, стала защита семьи, брака, материнства, отцовства и детства», – заметил он.

Александр Козловский пожелал каждой псковской семье любви, взаимоуважения и согласия. «Цените друг друга, уступайте друг другу, заботьтесь о своих близких! Пусть тепло домашнего очага согревает сердца и дарит уют!» – заключил депутат.

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