Онлайн-конкурс детских рисунков проходит в Псковской области

20:13, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области в День семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля, стартовал онлайн-конкурс детских рисунков «Крепкая семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

В рамках конкурса дети рисуют картину, передающую теплоту, любовь, которые царят в семье. С 8 по 20 июля родители размещают детский рисунок к себя на странице в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #Псковскаясемья, обозначают тему рисунка, имя и фамилию автора, а также его возраст. При этом для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группы «Единой России» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

К темам творческих работ предлагаются: «Веселые и радостные моменты семейного отдыха», «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Моя семья – мое богатство».

В конкурсе может принять участие любой желающий до 14 лет включительно.

С 20 июля по 23 июля будет организовано онлайн голосование в группе «Единая Россия. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте» для определения победителей по четырём возрастным категориям: от 0 до 4 лет, от 5 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

24 июля всем участниками конкурса будут вручены памятные дипломы. Победителям, которые займут 1, 2 и 3 места – дипломы и поощрительные призы.

«Семья – великая ценность. Нет ничего дороже крепкой, дружной и счастливой семьи. Именно поддержка родных людей, именно крепкие и счастливые семьи – залог светлого будущего для всей нашей страны. Желаю удачи всем участникам конкурса и поздравляю с самым теплым и семейным праздником», – отметила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская.