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Общество

Михаил Ведерников: В жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Об этом он написал в своём Instagram.

Глава региона напомнил, что день семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. «Старинное предание об их судьбе совсем непохоже на детскую сказочную историю. Эти святые прошли тяжёлый путь испытаний и проверок, которые раз за разом напоминали об истинных ценностях и ключевых жизненных ориентирах», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что главное, чему учит эта повесть – в жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи, а для настоящей любви нет никаких преград.

В этот праздничный день губернатор пожелал всем жителям Псковской области счастья, искренних чувств и взаимопонимания.

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