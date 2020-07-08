Михаил Ведерников: В жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи

23:18, 08 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Об этом он написал в своём Instagram.

Глава региона напомнил, что день семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. «Старинное предание об их судьбе совсем непохоже на детскую сказочную историю. Эти святые прошли тяжёлый путь испытаний и проверок, которые раз за разом напоминали об истинных ценностях и ключевых жизненных ориентирах», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что главное, чему учит эта повесть – в жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи, а для настоящей любви нет никаких преград.

В этот праздничный день губернатор пожелал всем жителям Псковской области счастья, искренних чувств и взаимопонимания.