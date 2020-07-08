Фестиваль «Железный град» в этом году не состоится

23:40, 08 июля 2020, ПАИ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в 2020 году не состоится. Об этом в группе «Железный град» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель совета Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов.

Фестиваль «Железный град», который проходит в Изборске, воссоздает эпизоды военной и мирной жизни XIII-XVII веков Руси и Европы, дает возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.

В прошлом году несколько тысяч человек посетили XIII фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019». Кроме этого, в фестивале приняли участие более 100 человек из 10 клубов исторической реконструкции Пскова, Великих Лук, Тулы, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.