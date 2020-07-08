0
23:40
Фестиваль «Железный град» в этом году не состоится
23:18
Михаил Ведерников: В жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи
20:59
Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках
19:54
Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
19:36
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
19:27
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
19:09
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
Еще новости
Общество

Фестиваль «Железный град» в этом году не состоится

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в 2020 году не состоится. Об этом в группе «Железный град» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель совета Тульского городского молодежного клуба исторической реконструкции и фехтования Олег Лукьянов.

Фестиваль «Железный град», который проходит в Изборске, воссоздает эпизоды военной и мирной жизни XIII-XVII веков Руси и Европы, дает возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомит с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов.

В прошлом году несколько тысяч человек посетили XIII фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019». Кроме этого, в фестивале приняли участие более 100 человек из 10 клубов исторической реконструкции Пскова, Великих Лук, Тулы, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Фестиваль «Железный град» в этом году не состоится
08 июля 2020
Фестиваль «Железный град» в этом году не состоится
Михаил Ведерников: В жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи
08 июля 2020
Михаил Ведерников: В жизни нет ничего важнее крепкой и дружной семьи
Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках
08 июля 2020
Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках
Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
08 июля 2020
Александр Козловский: Крепкие и счастливые семьи – оплот государства
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
08 июля 2020
Новая противопожарная техника поступила в Псковскую область
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
08 июля 2020
Любители прыгать с псковских мостов могут напороться на арматуру
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
08 июля 2020
Инспектор ГИМС: Пскову нужны три-четыре оборудованных пляжа
Начался ПАИ-live о безопасности на воде
08 июля 2020
Начался ПАИ-live о безопасности на воде

Идет загрузка...