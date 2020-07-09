Более 276 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
276 213 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 22 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 288 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 700 792 человека, выздоровело – 472 511, умерло – 10 667. В Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.