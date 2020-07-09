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Общество

В Пскове на улице Поземского затопило археологический раскоп

Фото: Археологический центр Псковской области.

Новый раскоп псковских археологов на улице Леона Поземского затопило. Вероятно, прорвало трубу. В своем аккаунте в Instagram Археологический центр Псковской области поделился фотографиями ЧП на новом месте.

«К вопросу о том, зачем менять инженерные сети на Леона Поземского и Герцена», - отметили специалисты.

Фото: Археологический центр Псковской области.

«Подводная археология, она такая», - шутят сотрудники Центра.

Археологи отмечают, что во время реконструкции магистрали они не прекращали работы ни на один день. Ранее они поделились информацией о нескольких находках - необычном точильном камне и незаконченном резном навершии из кости, которое сравнили с персонажем серии книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом.

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