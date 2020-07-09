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Великолукским соцработникам подарили велосипеды
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Общество

Великолукским соцработникам подарили велосипеды

«ПсковСтройПроект»

Компания «ПсковСтройПроект» закупила для социальных работников Великолукского района велосипеды. Первую партию уже доставили в район и вручили работникам социальной сферы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в компании.

Фото: «ПсковСтройПроект».

Ранее соцработники Великолукского района обратились к губернатору с просьбой обеспечить сотрудников транспортом. Работникам Центра социального обслуживания Великолукского района приходится преодолевать большие расстояния, но не у всех есть личный транспорт.

Фото: «ПсковСтройПроект».

Глава региона обещал решить этот вопрос с помощью привлечения внебюджетных средств.

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