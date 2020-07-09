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Общество

«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года

Фото Дарьи Хватковой

«Псковпассажиравтотранс» получит новые автобусы в течение 2020 года. Все они будут без пробега, 2020 года выпуска. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на вопрос на сайте губернатор60.рф.

«Закупка автобусов будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поставки будут осуществлены в течение 2020 года. Все транспортные средства без пробега, 2020 года выпуска», – пояснил он.

В июне правительство России выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов.

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