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Общество

Александр Козловский: Новый главврач Великолукской больницы должен найти общий язык с коллективом

Новый главный врач Великолукской межрайнной больницы  должен найти общий язык с коллективом. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 9 июля.

«Я не могу сказать, кто возглавит непосредственно учреждение, но хотелось бы, чтобы это был специалист, если мы найдём такого в Великих Луках, – отметил он. – Если приедет из другого региона, ради бога, главное, чтобы он был квалифицированным специалистом, чтобы смог найти общий язык с коллективом».

По его словам, из-за конфликтов в медицинском коллективе обычно страдают пациенты. «И хотелось бы, чтобы этих конфликтов не было. Я думаю, что в ближайшее время это закончится, и мы будем дальше продолжать получать без конфликтов качественную медицинскую помощь», – сказал он.

Александр Козловский добавил, что конфликт в Великолукской межрайонной больнице связан с оттоком кадров в Москву и Санкт-Петербург.

Прежний руководитель медучреждения Елена Никанорова уволена по инициативе работодателя. Нового главврача Великолукской больницы назначат после согласования с коллективом.

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