Подъёмник для инвалидов появился в Варлаамовской башне в Пскове

13:13, 09 июля 2020, ПАИ

В Пскове в Варлаамовской башне появился подъёмник для инвалидов. Об этом рассказал сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Голубев во время экскурсии 9 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Подъёмник установлен для людей с ограниченными возможностями, но им пользуется также и охрана.

«Мы не можем оставить без защиты подъёмник для людей с ограниченными возможностями, вещь дорогостоящая», - отметил Алексей Голубев, добавив, что поэтому он ограждён решётками.

9 июля сотрудники провели экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля для представителей СМИ.