0
14:04
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
13:52
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
13:29
90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу
13:12
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
13:05
Айфон в мире зданий
12:48
О дизайнерских проектах квартир, трендах и сотрудничестве с «Псковжилстроем» – в интервью с Ириной Кросс
12:46
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
Еще новости
Общество

Подъёмник для инвалидов появился в Варлаамовской башне в Пскове

Фото ПАИ

В Пскове в Варлаамовской башне появился подъёмник для инвалидов. Об этом рассказал сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Голубев во время экскурсии 9 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Подъёмник установлен для людей с ограниченными возможностями, но им пользуется также и охрана.

«Мы не можем оставить без защиты подъёмник для людей с ограниченными возможностями, вещь дорогостоящая», - отметил Алексей Голубев, добавив, что поэтому он ограждён решётками.

9 июля сотрудники провели экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля для представителей СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
09 июля 2020
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
09 июля 2020
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу
09 июля 2020
90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
09 июля 2020
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
09 июля 2020
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
Установлена личность погибшего в Моглино красноармейца
09 июля 2020
Установлена личность погибшего в Моглино красноармейца
Поезд Великие Луки – Псков будет востребован – Козловский
09 июля 2020
Поезд Великие Луки – Псков будет востребован – Козловский
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля
09 июля 2020
Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля

Идет загрузка...