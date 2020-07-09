Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля

11:25, 09 июля 2020, ПАИ

Отреставрированные Варлаамовская и Высокая башни Псковского кремля после снятия части ограничений по коронавирусу для музеев принимают посетителей. Сегодня, 9 июля, музейщики проводят экскурсию для СМИ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жители и гости города с 4 июля могут посетить с экскурсией башни комплекса «Варлаамовский угол», пройти по боевым ходам и крепостной стене.

В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, побывать в башнях можно только с экскурсией и по предварительной записи в группе не более 10 человек. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно.

В 2019 году завершилась реставрация Высокой и Варлаамовской башен. Специалисты воссоздали каменную кладку, приглашенные из Архангельска поморы установили деревянные шатры. Во время реставрационных работ музейщики открыли первоначальное основание Варлаамовской башни, которое стало частью внутренней экспозиции.

Однако посетить отреставрированные башни смогли только несколько групп туристов. В декабре башни закрыли по техническим причинам и открылись они только после карантина по коронавирусу.