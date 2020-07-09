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Общество

Музейщики провели для СМИ экскурсию по отреставрированным башням Псковского кремля

Фото: ПАИ.

Отреставрированные Варлаамовская и Высокая башни Псковского кремля после снятия части ограничений по коронавирусу для музеев принимают посетителей. Сегодня, 9 июля, музейщики проводят экскурсию для СМИ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жители и гости города с 4 июля могут посетить с экскурсией башни комплекса «Варлаамовский угол», пройти по боевым ходам и крепостной стене.

Фото: ПАИ.

В связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, побывать в башнях можно только с экскурсией и по предварительной записи в группе не более 10 человек. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно.

В 2019 году завершилась реставрация Высокой и Варлаамовской башен. Специалисты воссоздали каменную кладку, приглашенные из Архангельска поморы установили деревянные шатры. Во время реставрационных работ музейщики открыли первоначальное основание Варлаамовской башни, которое стало частью внутренней экспозиции.

Фото: ПАИ.

Однако посетить отреставрированные башни смогли только несколько групп туристов. В декабре башни закрыли по техническим причинам и открылись они только после карантина по коронавирусу.

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