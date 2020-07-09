ВОЗ: Вторая волна коронавируса зависит от поведения россиян

15:11, 09 июля 2020, ПАИ

Дальнейшее развитие пандемии как в России, так и в других странах, будет определяться поведением жителей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

В ВОЗ считают, что эпидемия в мире еще не закончилась, поэтому власти и жители должны извлечь уроки из произошедших событий и предотвратить крупные вспышки инфекции. «Мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в значительной степени является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не только ходом развития эпидемиологического процесса», - подчеркнула Вуйнович.

Пока еще не разработана вакцина от коронавируса, дальнейшее развитие пандемии зависит от соблюдения мер безопасности, считает эксперт.

«Таким образом, никто не может дать точный прогноз. Но если мы все будем работать сообща и сможем контролировать небольшие кластеры, то можно избежать значительного распространения вируса и масштабных мер, затрагивающих все общество», - заключила Мелита Вуйнович.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил вероятность возникновения второй волны коронавируса в регионе как довольно высокую.