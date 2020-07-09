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Общество

Смелый врач и тренер для детей: губернатор рассказал о реаниматологе псковского COVID-центра

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Губернатор Михаил Ведерников в своей instagram-рубрике «Герои-медики Псковской области» рассказал о реаниматологе Псковского COVID-центра Самире Аль-Араби.

С 22 апреля реаниматолог Самир Салимович Аль-Араби приехал лечить пациентов в Псковский COVID-центр из Порховского района. «Замечательный и смелый человек, блестящий специалист, который своим примером показывает, что такое врачебная честь и гражданская ответственность», - написал о нем в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Самир Аль-Араби окончил педиатрический университет, в 2002 году прошёл интернатуру и с 2003 года работает в Порховской больнице анестезиологом-реаниматологом.

до пандемии в свободное время он проводил для детей бесплатные занятия по боксу,  его воспитанники участвовали в областных соревнованиях.
С 22 апреля доктор работает с тяжелыми пациентами COVID-центра в отделении реанимации.

«Раньше все были более легкомысленны. Сейчас, видя рост числа пациентов, видя, что болеют родственники и знакомые, у всех растет настороженность. Люди понимают, что это не просто ОРВИ, и пациенты попадают в больницу надолго, - рассказал Самир Аль-Араби. - Медперсонал, конечно, устал. Ведь в основном это женщины, у всех свои дети и мужья, свои проблемы и даже болезни. И они вынуждены оставить всё и спасать жизни людей в ущерб своим семьям. Им не помешает поддержка и понимание».

Ранее глава региона рассказал псковичам о главвраче Пушкиногорской больницы, враче в четвёртом поколении Анастасии Повторейко, псковском пульмонологе Елене Абакаровой

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