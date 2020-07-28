Ручная работа: как спасают от обрушения древний Псково-Печерский монастырь

13:36, 28 июля 2020, ПАИ

Все псковичи, туристы и паломники привыкли видеть только парадный фасад Псково-Печерского монастыря с лазурными куполами Успенского храма, белоснежным Михайловским собором, благоухающим розарием и прохладной тенью колодца со святой водой. Но обитель – это фактически город в городе, и, как в любом населённом пункте, здесь время от времени случаются мелкие коммунальные аварии и неприятности посерьёзнее. Обо всём этом приезжие, как правило, не задумываются, но, конечно, это не означает, что проблем нет. Корреспонденты Псковского агентства информации узнали, чем живёт монастырь, помимо ежедневной молитвы, и как буквально в эти минуты специалисты спасают крупнейшую обитель на Северо-Западе России от разрушения.

Непарадную часть Псково-Печерского монастыря нам показал начальник производственно-технического отдела АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Валерий Кожухов. Ранее в обители побывал председатель совета некоммерческой организации Сергей Степашин, который озвучил желание сделать Печоры христианской Меккой, жемчужиной которой станет обитель. Для этого сотрудники АНО работают над подготовкой генерального плана развития ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Но на пути к Мекке и развитию есть необходимость (причём экстренная) сохранить то, что уже имеется. Речь идёт о срочных работах по укреплению склона Святой горки, нависающей над братским корпусом с трапезной. Это совсем рядом с монастырской звонницей и Богом зданными пещерами в Успенском храме.

Огромная масса земли под собственной тяжестью постепенно спускается вниз по склону, а регулярные ливни, разумеется, этому только способствуют. У корней деревьев, растущих на склоне, до сих пор виднеются допотопные деревянные подпорки, сетка-рабица и железные прутья, кое-как воткнутые в землю, – попытки монахов подручными средствами спасти обитель от неизбежного процесса.

Чтобы предотвратить оползни подпорками, конечно, не обойтись, поэтому и возникла необходимость срочно возвести новую защитную стену. Почему новую? Разве была ещё какая-то? Да, была.

По-видимому, она возводилась собственными силами монастыря, и при её устройстве не были соблюдены некоторые важные технические моменты, поэтому прочность заливки оставляла желать лучшего. Эту первую стену у склона заливали в 2012-2013 году, но уже через семь лет она пришла в полную негодность и перестала защищать монастырские постройки от нависающего склона. «Когда мы сюда пришли, стенка, мягко говоря, была в плачевном состоянии», - констатировал Валерий Кожухов.

Теперь старую стену демонтировали и уже почти возвели новое бетонное укрепление. Пока пробираться здесь приходится очень аккуратно, лавируя между прутами арматуры и подпорками, которые держат застывающий бетон.

В это время внизу, в монастыре, жизнь неспешно идёт своим чередом: совершается молитва, выполняются послушания, в трапезной у самого склона на дровяной печи готовится обед. Ничто не предвещает опасности. Но если бы работы в срочном порядке не начались ещё в конце мая, скорее всего, верхние пещеры, которые находятся в склоне, и часть братского корпуса вместе с трапезной оказались бы под землёй.

Для возведения монолитной стены используется бетон с максимальной прочностью. Подрядчик даёт минимальную гарантию в течение пяти лет, но на самом деле конструкция, выполненная из такого материала, способна простоять минимум 50 лет. То есть до 2070 года братия может не беспокоиться относительно опасного соседства.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















«Пожалуй, в течение недели работы по бетонированию и устройству дренажной системы будут завершены, а после специалисты приступят к срезанию склона», - пояснил Валерий Кожухов.

Дело в том, что уклон в этом районе достигает 45 градусов, а местами доходит и до 70. Поэтому помимо укрепления рабочие займутся ещё и выполаживанием склона. Проще говоря, уклон сделают более пологим, снизив градус до 30.

Вместе с землёй и песком придётся убрать и часть деревьев. Склон просто не выдерживает тяжести многолетних клёнов. К тому же, если грунт подмоет сильнее, в любой момент дерево может оказаться на крыше братского корпуса. Во избежание трагедии и для дополнительного укрепления склона здесь посадят кусты шиповника с крепкой корневой системой. Именно их традиционно используют для закрепления песчаных дюн на Куршской косе.

«Работа предстоит ювелирная и очень кропотливая. Никакую технику сюда не подгонишь. Всё придётся делать вручную. Даже бетон для возведения стены подавался по специальному 150-метровому рукаву сверху вниз», - рассказал Валерий Кожухов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Все манипуляции на склоне планируется выполнить в июле-августе, чтобы к началу осени и сезона дождей, всё было в полном порядке. Пока погода благоприятствует. «После завершения работ монастырю с этой стороны совершенно точно ничто угрожать не будет», - гарантировал Валерий Кожухов.

Такие же проблемы со склонами были и за пределами монастырских стен - у Башни Нижних решёток на рукотворном Петровском бастионе, где склон «облысел» до материка. Грунт даже засыпал часть дороги, которая хорошо видна со смотровой площадки. Эрозия началась в 2011 году, после того как на склоне вынужденно вырубили старые тополя. Здесь работы по укреплению экстренно провели ещё в конце 2019 года. Чтобы остановить эрозию, бастион застелили биоматами и геосеткой, укрепили габионами [мелкие камни в брикетах из сетчатой оцинкованной оболочки - ПАИ], высадили небольшие ивы, ёлочки и кусты можжевельника. Точно такие габионы защищают горные дороги от камнепадов. Со временем габионы зарастут травой, и о вмешательстве человека ничто не будет напоминать.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Немного правее Башни Нижних ворот у самой монастырской стены в прошлом году тоже велись укрепительные работы с помощью габионов и геосетки.

«Предпринято всё возможное и необходимое, чтобы больше случаев оползания земли не было», - резюмировал Валерий Кожухов.

Но не склонами едиными… Уже сейчас неподалёку от главного входа в обитель начинаются археологические раскопки в преддверии строительства третьего корпуса монастырской гостиницы. Предположительно раскопки продлятся месяц, затем начнётся возведение двухэтажного корпуса. На первом этаже разместится магазин, кафе и номера для инвалидов, второй этаж отдадут под жильё для паломников и туристов. По плану корпус будет готов уже к следующему лету. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях.