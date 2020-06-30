На туристический кластер «Духовные истоки» в Печорах выделят 280 миллионов

20:28, 30 июня 2020, ПАИ

В Псковскую область из федерального бюджета по подпрограмме «Туризм» в 2021-2022 годах поступит почти 280 миллионов рублей на создание туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» в Печорах. Об этом сообщил председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на выездном совещании в Пушкинских Горах 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Степашин поблагодарил за эту идею митрополита Псковского и Порховского Тихона и выразил желание, чтобы Печоры стали христианской Меккой. «Хочется, чтобы Печоры были красивы не только Псково-Печерским монастырём, но чтобы этот город стал христианской Меккой, был удивительно красив», – отметил спикер.

Сергей Степашин подчеркнул, что работа над развитием туристического кластера пойдёт не только по каналам Ростуризма, но и в области модернизации инфраструктуры, в которой также нуждаются Печоры. В рамках развития кластера подготовлена проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию канализационных насосных станций и инженерных сетей. В связи с этим председатель совета АНО предложил скорректировать сроки реализации данных мероприятий и начать работы раньше.

Сейчас некоммерческая организация «Развитие объектов культурного наследия» работает над подготовкой генерального плана развития ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Во время пресс-подхода митрополит Тихон отметил, что проект развития Печор и Изборска требует особого внимания. «Печоры мы берём на себя, – заявил Сергей Степашин. – Это будет самый красивый город Северо-Запада нашей страны, а может быть, и всей России».

«Мы хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми. В первую очередь – для жителей, а также паломников и многочисленных людей, которые приезжают в эти удивительные и неповторимые места. Сейчас мы делаем большой проект – реконструкцию Печор, Изборска, и очень бы хотелось, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни», – поделился владыка.

30 июня с очередным рабочим визитом в Псковскую область прибыли председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. Гости посетили объекты реформирования жилищно-комунальной инфраструктуры, а также памятники культурного наследия Псковщины. В частности, стороны обсудили приоритетные направления деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» и планы на ближайшую перспективу.

Так, гости обсудили, какие объекты могут быть размещены вблизи и на территории Святогорского монастыря и в его окрестностях. Прозвучали предложения построить миссионерский центр и Музей русской словесности.

В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов. Благодаря действиям организации «Возрождение объектов культурного наследия» в Псковской области реконструируют 33 здания, относящихся к 17 культурным объектам.