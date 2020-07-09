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Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
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Общество

Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться» / 2018

Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна – «Второму игроку приготовиться» – выйдет 24 ноября, пишет Consequence of Sound.

Действие первой части разворачивается в 2045 году в антиутопическом мире, в котором люди избегали повседневных проблем в масштабной онлайн-игре «ОАЗИС».

В 2018 году по мотивам книги вышел фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Продолжение получит именно литературная история, а не киноверсия.

В книге, как и в фильме, отдаётся дань уважения поп-культуре 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2010-х годов. 

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