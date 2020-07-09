Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области

20:08, 09 июля 2020, ПАИ

Учреждениям здравоохранения Псковской области поручено обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Обязательное условие – неукоснительное соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора. Отмечается, что пока идёт речь только о категории граждан не старше 64 лет.

Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.