Останки 27 красноармейцев найдены на месте бывшего концлагеря под Псковом

20:09, 09 июля 2020, ПАИ

В Псковском районе военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа нашли останки 27 красноармейцев в ходе поисковых работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По персональному медальону удалось установить личность одного из погибших – уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова. Сейчас идут поиски его родствеников.

Кроме того, на месте бывшего концлагеря поисковики нашли предметы быта и элементы военной формы одежды.

Работы на месте бывшего концлагеря «Моглино» ведутся с середины июня в рамках реализации проекта «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>