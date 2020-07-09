0
20:08
Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
19:53
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
19:46
Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля
19:41
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19:10
Розовый калькулятор и выстрелы в ногу: Интервью с Еленой Полонской
18:45
1800 детей получили помощь от Псковского детского фонда за полгода
17:59
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
Еще новости
Общество

Останки 27 красноармейцев найдены на месте бывшего концлагеря под Псковом

В Псковском районе военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа нашли останки 27 красноармейцев в ходе поисковых работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По персональному медальону удалось установить личность одного из погибших – уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова. Сейчас идут поиски его родствеников.

Кроме того, на месте бывшего концлагеря поисковики нашли предметы быта и элементы военной формы одежды.

Работы на месте бывшего концлагеря «Моглино» ведутся с середины июня в рамках реализации проекта «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Вручение юбилейных медалей ветеранам возобновляют в Пскове Установлена личность погибшего в Моглино красноармейца Мурал в честь советских лётчиков может появиться в Великих Луках Памятник советским лётчикам предложили установить в Великих Луках Международная акция «Сад памяти» станет ежегодной Курган Дружбы в условиях пандемии: 5 июля себежане отправятся на границу трех стран Псковский архив проводит конкурс видеоинтервью о Великой Отечественной войне Псковский госархив подготовил видеопрезентацию сборника «Без срока давности» Поисковики установили личность лётчика, погибшего в 1944 году в Псковской области Михаил Ведерников вручил Невельскому району грамоту о присвоении звания «Край партизанской славы»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
09 июля 2020
Профилактические медицинские осмотры возобновили в Псковской области
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
09 июля 2020
Запрет на посещение стадионов отменили в Псковской области
Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля
09 июля 2020
Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
09 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
1800 детей получили помощь от Псковского детского фонда за полгода
09 июля 2020
1800 детей получили помощь от Псковского детского фонда за полгода
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
09 июля 2020
Продолжение книги «Первому игроку приготовиться» выйдет 24 ноября
Кто, когда и какие меры поддержки может получить в Псковской области из-за коронавируса
09 июля 2020
Кто, когда и какие меры поддержки может получить в Псковской области из-за коронавируса
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова
09 июля 2020
Явка 56% высокий показатель для Псковской области – Бибикова

Идет загрузка...