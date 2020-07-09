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Общество

Установлена личность погибшего в Моглино красноармейца

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Останки одного из найденных красноармейцев на территории концлагеря в Моглино идентифицированы, после завершения расследования их заберут родные погибшего. Имя солдата сообщил губернатор Псковской области в своем Instagram.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Поисковики обнаружили на месте раскопок скелетированные останки 10 человек. Среди них сохранился именной медальон, на котором были указаны фамилия, имя, отчество и место рождения его владельца. Одного из обнаруженных красноармейцев зовут Виктор Храмов, он родился в 1912 году, на фронт был мобилизован из Ульяновска.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Родные заберут останки бойца после того, как Следственный комитет завершит свою работу. Похоронят Виктора Храмова на семейном кладбище в Ульяновске, там же покоится его жена Зинаида, которая ждала возвращения мужа всю свою жизнь, отметил Михаил Ведерников.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Новое захоронение нашли в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта «Без срока давности». Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности» в июле 2019 года.

Проект «Без срока давности» призван рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>

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