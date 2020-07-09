Кинокритик Антон Долин призывает спасти псковскую часовню

22:45, 09 июля 2020, ПАИ

Главный редактор журнала «Искусство кино» и кинокритик Антон Долин призывает помочь спасти часовню Святой Анастасии в Пскове, созданную в 1911 году архитектором Алексеем Щусевым и расписанную по эскизам Николая Рериха.

«Помогите спасти уникальную псковскую часовню, расписанную по эскизам Рериха! Можно подписать петицию, чтобы привлечь внимание к проблеме, можно сделать пожертвование здесь. И, наконец, прочитать о ситуации тут», – написал Антон Долин в своём аккаунте в Facebook.

По оценке работников Псковского музея-заповедника, состояние объекта «является катастрофическим и часовня Святой Анастасии с её уникальными росписями может быть навсегда утрачена для России».

Благотворительный фонд имени Елены Рерих в день 85-летнего юбилея Пакта Рериха объявил о программе по сбору средств на сохранение Анастасиевской часовни. С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте Фонда.

Почти 400 общественных организаций подписали обращение к Минкульту с просьбой спасти фрески Анастасиевской часовни в Пскове.