Более 12,3 млн человек в мире заразились коронавирусом

07:37, 10 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 10 июля в мире зарегистрировано 12 390 734 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 557 416 человек. Количество выздоровевших – 7 221 101.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 219 999. В этой стране от коронавируса умерло 135 822 человека, выздоровело – 1 426 428.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболел 707 301 человек, выздоровело – 481 316, умерло – 10 843. В Псковской области выявлено 3 200 случаев заражения коронавирусом, 1 423 человека выздоровело, 33 – умерло.