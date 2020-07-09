Ещё 6509 человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 июля в стране зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 805 человек.
Всего по состоянию на утро 9 июля в России выявлен 707 301 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 481 316 человек выздоровело, 10 843 – умерло.
В Псковской области выявлено 3 174 случая заражения коронавирусом, 1 372 человека выздоровело, 33 – умерло.