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Общество

Ещё 6509 человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 июля в стране зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 805 человек.

Всего по состоянию на утро 9 июля в России выявлен 707 301 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 481 316 человек выздоровело, 10 843 – умерло.

В Псковской области выявлено 3 174 случая заражения коронавирусом, 1 372 человека выздоровело, 33 – умерло.

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