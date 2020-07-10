Псковская область входит в топ-35 по спросу на летний отдых в санаториях

08:29, 10 июля 2020, ПАИ

Псковская область входит в топ-35 по спросу на отдых в санаториях в высокий сезон лета, сообщает ТурСтат. Рейтинг составлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев санатории-России.рф.

Лидерами рейтинга являются Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия, Московская область. В топ-35 популярных направлений для отдыха в санаториях в июле вошла и Псковская область.

За проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят в среднем 3 450 рублей в сутки, в Сочи – 3 900 рублей, в Анапе – 3 760 рублей. В Псковской области санаторный отдых обойдется менее чем в три тысячи рублей в сутки.

Пансионаты и санатории откроются в Псковской области с 15 июля. Им предписано равномерно распределять заселяемых граждан по всему номерному фонду. Не допускается, чтобы граждане использовали спа-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, расположенные в пансионате или санатории.