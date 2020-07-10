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Общество

Передача о псковском храме в Камно вышла на телеканале «Спас»

Передача о храме великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковского района вышла на телеканале «Спас», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Храм загорелся в ночь на день памяти Святителя Николая 22 мая 2019 года из-за удара молнии – огонь повредил деревянную обрешетку кровли и купола.

«Загорелась кровля, обуглился аналой, но сама икона, как и другие реликвии и святыни храма, остались невредимыми. Настоятель и жители деревень, прихожане Георгиевского храма усматривают здесь прямое заступничество и помощь, да именно помощь, Николая-Чудотворца», – рассказали в епархии.

Отправить пожертвование на восстановление храма можно по номеру карты Сбербанка 4276 5100 1448 0427, получатель – настоятель храма, протоиерей Алексий Вовченко.

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