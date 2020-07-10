Когда в башнях Псковского кремля появится кафе

16:15, 10 июля 2020, ПАИ

Когда появится кафе в башнях Псковского кремля рассказал директор Псково-Изборского музея заповедника Александр Голышев в эфире проекта ПАИ-livе 10 июля.

«Практики использования башен под кафе и под какие-то другие площадки очень много, - отметил Александр Голышев. – Когда восстановим все 40 башен Псковского Кремля, может и отдадим какие-то из них под кафе».

Голышев также отметил, что делать кафе в башнях, которые вошли в мировую историю неправильно.

«Важно показать именно экспозиционные варианты, историю башни», - добавил спикер.

Также Голышев отметил, что при реставрации Варлаамовской башни был применён известный европейский вариант докомпоновки стены.

«Мы могли её восстановить, но это было бы не совсем правда, - рассказал Александр Голышев. – А вот когда мы видим стекло, которое позволяет увидеть панорамный вид реки, берег, и вместе с тем оно закрывает контур - это великолепное решение».

Также спикер отметил важность воспитания в людях уважения к памятникам.

«Потом будем смотреть, как их больше интегрировать в социально-культурную жизнь».

Напомним, что в башнях Псковского кремля начали проводить экскурсии.